جدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستواصل لجنة التحكيم بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثالثة للعام 1441هـ أعمالها في فرز وتقييم المبادرات المقدمة بهذه النسخة بعد انتهاء فترة التقديم, والتي استغرقت 60 يوماً استقبلت خلالها 1083 مبادرة في مجالاتها الستة.واستقبل موقع الجائزة 768 مبادرة لإبداع الأفراد, و 67 مبادرة للإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن", و 105 مبادرات لإبداع رواد الأعمال, و 77 مبادرة للإبداع الحكومي, و 13 مبادرة للإبداع الأمني, و 53 مبادرة للإبداع المجتمعي.كما استحدثت الجائزة التي تقع تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة", في نسختها الحالية مجالي الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن) والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات.وكان صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, قد اطلع في وقت سابق على أعمال اللجنة التنفيذية للجائزة خلال اجتماع موسع، شدد فيه على أهمية أن تكون الجائزة عادلة وذات قيمة معنوية وذات أثر مجتمعي, فضلاً عن الاهتمام بالمضمون لتحقيق أهدافها بما يخدم المجتمع بشكل عام.يُذكر أن رؤية الجائزة تكمن في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين وتقدير الطاقات الإبداعية بجدة, بالإضافة إلى تحفيز المبدعين وتبنى مهاراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع.// انتهى //13:49ت م0078