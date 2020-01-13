عنيزة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستشارك جمعية بيوت النسائية الأهلية بمحافظة عنيزة بركن تعريفي في مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ 18 ، بهدف التعريف بالجمعية وأهدافها والأنشطة المقدمة للمستفيدين التي نفذت في الفترة القصيرة من عمر الجمعية البالغ تسعة أشهر .وذكرت مشرفة الركن أسماء السمنان أن الجمعية تأسست بهدف تهيئة السكن المناسب للمستفيدين وما يتطلب من المقومات الضرورية والحاجات الأسرية ، مشيرة إلى أن الركن يتضمن عرض مقطع فيديو يوضح أهداف الجمعية ، وتوزيع مطويات عن أنشطة الجمعية وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة.// انتهى //13:56ت م0081