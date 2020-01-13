عام / جمعية بيوت تشارك بمهرجان الغضا الـ 18
الاثنين 1441/5/18 هـ الموافق 2020/01/13 م واس
عنيزة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس
تشارك جمعية بيوت النسائية الأهلية بمحافظة عنيزة بركن تعريفي في مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ 18 ، بهدف التعريف بالجمعية وأهدافها والأنشطة المقدمة للمستفيدين التي نفذت في الفترة القصيرة من عمر الجمعية البالغ تسعة أشهر .
وذكرت مشرفة الركن أسماء السمنان أن الجمعية تأسست بهدف تهيئة السكن المناسب للمستفيدين وما يتطلب من المقومات الضرورية والحاجات الأسرية ، مشيرة إلى أن الركن يتضمن عرض مقطع فيديو يوضح أهداف الجمعية ، وتوزيع مطويات عن أنشطة الجمعية وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة.
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13:56ت م
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