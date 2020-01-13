الدمام 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية في فعاليات مهرجان النعيرية الربيعي التاسع عشر الذي تختتم فعالياته الخميس المقبل.وشهدت مشاركة فرع الهيئة تفاعلا من زوار وضيوف المهرجان، من خلال المعرض التوعوي، الذي تضمن لوحات توعوية، وشاشات عرض مرئي، وكتيبات ومنشورات إرشادية، وتقديم هدايا للزوار والضيوف.وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية.// انتهى //13:56ت م0082