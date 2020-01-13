السيح 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستنطلق بمدينة السيح غداً ، فعاليات المخيم الإرشادي ، الذي يقيمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج بعنوان "عندك خبر"، ويستهدف عموم المزارعين والمشروعات الزراعية والحيوانية.ويهدف المخيم المقام على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح ، إلى التعريف ببرامج مكتب الوزارة وأبرز خدماته المرتكزة حول خدمات الصحة النباتية ، وخدمات الزراعة العضوية ، وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، وبرنامج إيقاف زراعة الأعلاف ، وبرامج إدارة البيئة ، وبرامج إدارة المياه ، وبرامج إدارة الثروة الحيوانية.ويأتي المخيم الإرشادي ضمن البرامج التوعوية والإرشادية التي يقيمها المكتب، وتستهدف عموم المزارعين والمشروعات الزراعية والحيوانية المتخصصة، وتقديم مختلف الخدمات الإرشادية لهم وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية على أسس علمية حديثة، في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن.// انتهى //14:07ت م0083