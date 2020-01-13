الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس مجلس الشورى بسفير جمهورية الهند لدى المملكة، مؤكدًا تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما لاسيما على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي.من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة والهند، مشيدًا بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، والدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين البلدين.واستُعرض خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.// انتهى //14:08ت م0084