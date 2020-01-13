الدرب 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسشهدت الخيمة المخصصة للأسر المنتجة المشاركة في مهرجان "ربيع الدرب"، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل.. مشتى الكل"، والمُقامة حالياً بحديقة أبو يحيى بالمحافظة، إقبالا متزايدًا من الزوار الذين حرصوا على مشاهدة إنتاج 40 أسرة منتجة.وأوضح المشرف على الأسر المنتجة عبدالعزيز بن محمد الشعبي , أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على دعم الأسر المنتجة من خلال توفير المواقع المناسبة وتجهيز الخيمة لعرض منتجاتهن أمام الزائرين سعياً منها لتعريف زوار المهرجان بالماضي الجميل للحياة الاجتماعية والبيئة الشعبية التي كان عليها الآباء والأجداد.وبين الشعبي أن خيمة الأسر المنتجة تشتمل على العديد من المعروضات والمنتجات في الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والتطريز وصناعة البخور والعطور وتصميم طابعات ونقش الحناء والإكسسوارات وفن الطباعة والعسف والتطريز والخياطة والمأكولات الشعبية التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة في مختلف المهن والحرف والصناعات اليدوية.وأفاد أن مشاركة الأسر المنتجة بالمهرجان جاءت هدفت لمساعدة المشاركات على تطوير قدراتهن ومواهبهن وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهن عن طرق المعارض والمهرجانات، وزيادة قدرت الأسر المنتجة التنافسية بما يبرز الاهتمام بالأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، مشيراً إلى أن مشاركات الأيدي النسائية الحرفية في مهرجان " ربيع الدرب ", يأتي انطلاقاً من مبدأ التعاون وتحقيقاً لمصلحة المستفيدات بدعم مشاريع الأسر المنتجة التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى من تحسين للمستوى الاقتصادي للأسر والمساعدة وإيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج و تطوير منتجاتها، والارتقاء بمستوى جودتها.// انتهى //14:28ت م0087