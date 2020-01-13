ظهران الجنوب 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسيفتتح مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية والتعليمية بتعليم ظهران الجنوب سعيد هباش أبوحديد غداً, مهرجان "الأنس" في نادي الحي بمتوسطة الحرجة للبنات , الذي يتضمن إقامة عرض المناطيد المضيئة ومهرجان الألوان وجناح خاص للأسر المنتجة بالإضافة للمسابقات المتنوعة.وأوضح المنسق الإعلامي لأندية الحي بتعليم ظهران الجنوب سالم مسفر عروي أن مهرجان "الأنس" يتضمن إقامة معارض متنوعة للأسر المنتجة وعروضا متنوعة ومسابقات ترفيهية، داعياً الجميع للمشاركة في المهرجان لتعم الفائدة.// انتهى //14:29ت م0088