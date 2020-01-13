الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسيفتتح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان غداً الثلاثاء ندوة تحت عنوان "دور التقنيات الناشئة في التحول الصناعي الرقمي في المملكة ، ضمن منظومة دول مجموعة العشرين", وذلك في مقر المجلس بالرياض.وتتمحور الندوة حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد وفق رؤية المملكة 2030 وعلاقته برفع كفاءة الإنفاق مع المشتريات المحلية، ونقل وتوطين التقنية سواء أكان رأسياً أو أفقياً.ويشارك في محاور الندوة معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة لطيفة العبدالكريم.ويحضر هذه الندوة عدد من أعضاء مجلس الشورى، ومسؤولون من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومختصون من أكاديميين وبعض المهتمين بالتقنية والتحول الرقمي والحوسبة المعلوماتية وممثلون من القطاع العام والقطاع الخاص.يذكر أن هذه الندوة تأتي بمناسبة استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين خلال شهر نوفمبر 2020، كما تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية للمجلس، التي تهدف إلى تبني المجلس للندوات واللقاءات بشكل دوري ومستمر، وجعله فضاءً متميزاً للحوار.// انتهى //14:34ت م0090