تبوك 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري أمس, محاضرة توعوية عن ترقيم الإبل، بحضور عدد من مربي الأبل وأصحاب المنشآت البيطرية بالمنطقة, وذلك في مسرح الفرع.وتناولت المحاضرة التي أقيمت بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات البيطرية؛ أهمية الترقيم الإلكتروني للإبل وكيفية زراعة الشريحة الإلكترونية داخل الحيوان، وطرق عملها، إضافة إلى طرح العديد من الموضوعات التوعوية التي تهتم بالإبل وطرق تربيتها والمحافظة عليها من الأوبئة والأمراض.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي, أن الترقيم يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مفصلة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع لمتابعتها والعناية بها، بناءً على معلومات دقيقة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتحسين الإنتاجية ، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة وإنشاء سجل خاص لكل حيوان وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وتطبيق برنامج التحصين المتكامل وتقديم خدمات بيطرية منظمة .وأكد المهندس الرويلي, أهمية الترقيم لمربي الماشية، وبناء سجل إلكتروني لكل حيوان تسجيل فيه جميع البيانات وتطوير أساليب الإدارة والتربية بالاعتماد على السجلات والإسهام في دقة الإجراءات لعملية التحسين الوراثي والحصول على رعاية بيطرية منظمة من قبل الوزارة وتنظيم عمليات التحصين، علاوة على متابعة الحالة الصحية لكل حيوان وخفض تكاليف ورفع وتحسين الإنتاجية، وتسجيل الحيوانات بأسماء ملاكها وحفظها في سجلات الوزارة .مما يذكر؛ أن وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت مؤخراً أصحاب الإبل ومربيها للمسارعة في التسجيل في موقعها الالكتروني وتعبئة طلب الترقيم، للاستفادة من هذه الخدمات.// انتهى //14:34ت م0091