الجبيل 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسقام مكتب العمل بمحافظة الجبيل خلال عام 2019 الماضي، بعمل تسويات ودية للشكاوى العمالية التي تنوعت بين مستحقات نهاية الخدمة، ورواتب متأخرة، ونقل الكفالة، والخروج النهائي أو الفصل التعسفي وغيرها.وأوضح رئيس قسم التسوية الودية بعمل الجبيل حسن هنبوبة، أن الاحصائية بينت أن إجمالي الحقوق المالية المستردة قدرت بـ 15.558.992 ريالا ، وكان للسعوديين النسبة الأكبر في عدد القضايا من القضايا المطروحة التي بلغ عددها 1534 قضية , تلتها الجنسية الهندية ثم الجنسية الفلبينية في المرتبة الثالثة .بدوره أوضح مدير مكتب العمل بمحافظة الجبيل مطلق القحطاني، أن تقديم القضايا من خلال برنامج "ودي" الخاص بقضايا التسوية العمالية إلكترونياً جعل الأمر أكثر سهولة واختصاراُ للوقت والجهد ، مضيفا أن المكتب يحاول نشر الوعي حول الثقافة العمالية من خلال الرد على استفسارات العملاء واستقبال المشاركات وتنظيم ورش العمل الخارجية لتحقيق التوازن في سوق العمل.// انتهى //14:37ت م0092