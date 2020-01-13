تونس 18 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واساستقبل الرئيس التونسي قيس سعَيّد اليوم، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، الذي يزور تونس حالياً .وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الرئيس التونسي بحث خلال اللقاء الملف الليبي، مجدداً موقف تونس الداعي إلى إيجاد حلّ سريع للأزمة من خلال حوار ليبي - ليبي شامل وفي إطار احترام الشرعية الدولية .وشدّد سعَيّد على التزام تونس بمواصلة لعب دور إيجابي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقّق الاستقرار في هذا البلد، مؤكداً أنّ استمرار الوضع الحالي لا يخدم الاستقرار في المنطقة ولا مصالح الدول الصديقة وهو ما يستدعي مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد حلّ نهائي للأزمة الراهنة .من جانبه، أكّد وزير الخارجية الإيطالي مكانة تونس على الصعيد الدولي وعلى دورها المحوري في حلّ الأزمة الليبية، مثمّناً موقف تونس ومبادرة رئيس الدولة في جمع ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي في تونس، مبينًا أنّه لا يمكن دعم الاستقرار في ليبيا دون تشريك دول الجوار ومن بينها تونس .// انتهى //15:52ت م0118