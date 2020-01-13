الخرطوم 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأعلن عضو وساطة دولة جنوب السودان ضيو مطوك أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين لعملية التفاوض بين الأطراف السودانية بمنبر جوبا التفاوضي.وقال في تصريح صحفي: إن سكرتارية الوساطة عقدت اجتماعًا اليوم بكامل عضويتها، قيمت فيه مسار العملية التفاوضية، على ضوء المواقف الأساسية للأطراف التي يجري النقاش حولها، مؤكدا استمرار التفاوض وفق الجدول المضروب للوصول لاتفاق سلام شامل منتصف فبراير المقبل .// انتهى //15:54ت م0119