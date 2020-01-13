الجبيل 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأطلقت جمعية إرادة لذوي الإعاقة بالجبيل، برامج خدمات التثقيف والتدريب المستمر، بدعم من شركة بوينج السعودية، وذلك بهدف تدريب وتطوير الكوادر العاملة لدى الجمعية، وصقل قدرات المختصين في أثناء خدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إرادة المهندس عبدالعزيز الحربي, أن الجمعية تضع على عاتقها عدة أهداف إستراتيجية لخدمة ذوي الإعاقة تنطلق من رؤية واضحة وهي الريادة في رعاية ذوي الإعاقة الذهنية الخاصة من القابلين للتدرب والتعلم، وتأهيلهم لمرحلة التعليم المدرسي وإدماجهم في المجتمع من خلال العديد من الخدمات بما فيها الأقسام النفسية والخدمة الاجتماعية وأقسام التدخل المبكر والنطق والتغذية والتمريض وأقسام التربية الخاصة والتأهيل المهني وأقسام العلاج الطبيعي والحركي وأقسام الإرشاد الأسري والمجتمعي وكل هذه الأقسام والخدمات تقدم لذوي الإعاقة وأسرهم بشكل دائم ومنظم كل حالة حسب احتياجها.وبين أن برامج خدمات التثقيف والتدريب المستمر بجمعية إرادة تشمل عدة مشروعات منها المسار التدريبي للكادر الوظيفي والاختصاصيين في مجالات فرط الحركة وتشتت الانتباه ومهارات التشخيص والتعليم، إضافة إلى المسار التثقيفي لمعلمي الصفوف الابتدائية العاملين في المدارس الابتدائية التابعة للتعليم العام في مدينة الجبيل، حول الأطفال المصابين بالتوحد أو الإعاقة العقلية أو فرط الحركة وعجز الانتباه وكيفية التعامل معهم.وتشمل برامج خدمات التثقيف والتدريب المستمر، "مشروع إرادة التثقيفي التوعوي للمجتمع" الذي يهدف لإقامة فعالية توعوية في المراكز التجارية النشطة في الجبيل من خلال أركان تفاعلية وتوعوية يسهم بها جميع شرائح المجتمع بهدف زيادة الوعي العام لفهم أساليب التعامل مع ذوي الإعاقة، والتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم في المجتمع, بالإضافة إلى وضع الجماهير في إطار تجربة طرق تعايش ذوي الإعاقة مع روتين الحياة اليومي، ويقدم المشروع الاستشارات التخصصية للمهتمين لذوي المصابين بالاضطرابات العقلية DSM5 ، ونشر رسائل توعوية مختلفة موجهة لجميع فئات المجتمع بطرق مبتكرة.// انتهى //15:57ت م0120