نجران 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأطلقت جامعة نجران، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، فعاليات الأولمبياد الثقافي في نسخته الأولى لطلاب وطالبات الجامعة، الذي يستمر عشرة أيام ابتداءً من تاريخ 15 جمادى الآخر، حيث تستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية مواهب الطلاب وصقلها، مشيراً إلى أنه اختيرت المجالات وفقاً لاحتياجات الطلاب التي تتطلب التطوير وبما يتناسب مع مواهبهم، وذلك سعياً إلى تنميتها من خلال احتوائهم وتشجيعهم على التعمق في هذه المجالات التي ستسهم في مشاركاتهم في الكثير من المنافسات على مستوى الجامعات السعودية.// انتهى //15:58ت م0121