الدمام 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسافتتحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية خلال إجازة منتصف العام " بنات " 30 نادي حي للطالبات تحت عنوان " مهن المستقبل " التي استقطبت قرابة 17 ألف طالبة .وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص أن هذه الأندية تهدف إلى عرض مهارات الطالبات التي تم صقلها داخل الأندية طيلة العام الدراسي ومن هذه المهن تطوير البرمجيات والهندسة البيئية إلى جانب العديد من الدورات التدريبية بواقع ٩٦ ساعة تدريبية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول.وأشار الباحص إلى أن الدورات تشمل أربع مجالات متنوعة منها المجال التقني في البرمجيات الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة البديلة وفي الجانب المهني صناعة الجوال ومهارات المهن الصحية التمريض التغذية الإسعافات الأولية والمهارات الفنية والحرف اليدوية الفنون التشكيلية وفن المكياج والديكور والتصميم الداخلي والتطريز وفي جانب المعارف والمهارات الأساسية اللغات والخط العربي وغيرها من البرامج المقترحة .وبين أن هذه الدورات تطمح لرفع نسبة المستفيدات من خدمات الأندية ومؤزارة جهود وزارة التعليم لتحقيق أهدافها في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتجويد نوعية برامج وأنشطة أندية الحي ببرامج نوعية لتكون أعظم أثرا وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات المتجددة ومساعدتهم للنجاح في حياتهم وصقل مهاراتهم بالمهارات اللازمة للنجاح في تجاربهم العملية .// انتهى //15:59ت م0122