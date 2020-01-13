نجران 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستواصل أندية الحي بتعليم شرورة تقديم البرامج التدريبية النوعية لمرتاديها، بمتابعة من مدير التعليم، فهد بن صالح عقالا.وتشتمل البرامج على دورات في مجال الرياضية، والمعرفة وتطوير المهارات والتقنية، ومن أبرزها دورة في الكاراتيه وكرة الريشة وصيانة الجوالات وتطبيقات الكمبيوتر، وتشهد البرامج حضوراً متميزاً من الطلاب والطالبات للاستفادة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الاول.كما يشهد الأسبوع القادم إقامة العديد من الدورات التدريبية بأندية الحي في كل من الأمن السيبراني، والروبوت، وإدارة الأزمات وتحسين مهارات القراءة والكتابة.// انتهى //16:04ت م0124