مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي في نسخته الرابعة، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس, بالواجهة البحرية الجديدة بجدة بعنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".ونوه مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي, باهتمام سمو أمير منطقة مكة المكرمة باللغة العربية وحرصه الدائم على المحافظة عليها كهوية إسلامية وعربية ووطنية، ونشرها في المجتمع وفي كل مرافق الحياة، وتعليمها للناشئة وغرسها في نفوسهم.وأعرب عن سعادته بمشاركة تعليم مكة المكرمة في هذه المناسبة التربوية الهادفة؛ من خلال المشروعات والبرامج وكذلك المعرض المصاحب، الذي اشتمل على أربع مبادرات وهي: مبادرة لغتنا لن تغترب والفيصل للإصحاح اللغوي وخصوصيتنا في لغتنا ومبادرة مع الناطقين بغير العربية، فضلاً عن البرامج المسرحية لطلاب تعليم مكة المكرمة، التي تهدف للعناية باللغة العربية وتأصيل دورها وأهميتها في المجتمع، وغرسها في نفوس الناشئة كقيمة تربوية أصيلة مستمدة من القرآن الكريم، ونشر الوعي للمجتمع بكل أطيافه نطقاً وكتابة وحواراً.// انتهى //16:56ت م0140