عمّان 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، برئيس أساقفة كانتربري ورئيس كنائس الأنجليكان في العالم المطران جستين ويلبي، ورؤساء الكنائس الأنجليكانية في العالم الذين يعقدون اجتماعاتهم في الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، استعراض الدور الذي تقوم به الأردن في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتآخي بين الأديان.يشار إلى أن رؤساء الكنائس الأنجليكانية في العالم يعقدون اجتماعاتهم لوضع الأهداف العامة وإستراتيجية عملهم للعقد القادم 2020 إلى 2030م، حيث تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة كل عشر سنوات.وتأتي اجتماعات رؤساء الكنائس الأنجليكانية في العالم بالأردن، بتنسيق من الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية العربية في الأراضي المقدسة والأردن.// انتهى //17:04ت م0143