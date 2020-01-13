السيح 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستنظم لجنة المحاميين بغرفة الخرج بعد غداً الأربعاء ، برنامجاً تدريبياً بعنوان "كيف تحمي منشأتك قانونياً"، وذلك في مسرح مبنى الغرفة الجديد على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح.ويتناول البرنامج الذي ينفذه المحامي محمد بن عبدالكريم التركي ، أهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالمنشآت والمشاريع التجارية وأهميتها.كما تناول عدة محاور منها تكييف العلاقات العقدية في العمل التجاري، وكيفية قراءة العقود، وأحكام الأوراق التجارية، وأنواع الخدمات القانونية التي تحتاجها المشاريع والمنشآت التجارية ، والطريقة الصحيحة لاختيار المحامي وكيفية التعاقد معه.ويأتي البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقيمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //17:05ت م0144