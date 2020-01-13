جدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستنطلق غدًا, فعاليات مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة، التي تجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم والمشاركة في دعم حركة التحول لتحسين نمط حياة الفرد وتجويدها بزيادة مظاهر المشاركة الفاعلة وتنوع خيارات الترفيه، بحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي, وذلك على مدى ثلاثة أيام في الياسمين مول.وأوضح ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي، أن المهرجان يستهدف شرائح المجتمع كافة، وسيكون هناك مهرجان ترفيهي اجتماعي يشتمل على ألعاب ومسابقات ومرسم حر والمتمثل في مهرجان حصن جدة للبنين، إضافة إلى مهرجان اجتماعي تطوعي يبرز دور أندية الحي في دعم الشباب ومجالات التطوع من خلال دورات تدريبية "بيئتي خضراء.. نمشي هيا نتعلم" والمتمثل في مهرجان مبادر للعمل التطوعي للبنين ، مشيراً إلى وجود عروض حية ومسابقات متنوعة وسحوبات يومية على جوائز.من جهتها أفادت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة ابتسام الردادي، أن جناح البنات يشهد مهرجان تقني يهدف إلى عرض مخرجات الأندية التقنية من خلال ورش عمل لمجالات الفنون الصوتية والبصرية من خلال ركن تكنو مرح، وركن روبوتي الذكي ، وركن فنون وعروض رقمية ، وركن ستيم ، وركن نادي دوت كوم ، إضافة إلى مهرجان اجتماعي فني "حكايا نادي" يهدف إلى إبراز دور الأندية وجهودها من خلال أركان تعرض من خلالها قصص النجاح ، وفنون مرحة للأطفال ، ومساحات لونية للكبار ، وفنون وتصاميم ، وإبداع الصورة ، والعديد من الفعاليات الجاذبة.// انتهى //17:10ت م0147