القاهرة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستباين آداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلها عمليات شراء من المحافظ المحلية والعربية، وسط تبادل للمراكز بين قطاعات السوق المختلفة في ظل التوقعات بتعافي مؤشرات السوق ابتداءً من النصف الثاني من شهر يناير الجاري.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسارة قدرها 5ر3 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 03ر2 مليار جنيه، تضمنت نحو 900 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة.كما انخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 75ر0 % ليغلق عند مستوى 64ر13698 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا هامشيا بلغت نسبته 07ر0 % ليغلق عند مستوى 57ر526 نقطة، وتراجع آداء مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 16ر0 % من قيمته ليغلق عند مستوى 27ر1369 نقطة.// انتهى //17:18ت م0149