القاهرة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، تناولا خلاله آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستبحث جهود السلام في البلاد.وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وماس تداولا الجهود الدبلوماسية القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وما يجب أن يتبعه من جهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستدعو إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي.// انتهى //17:20ت م0151