بريدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسيحتضن مهرجان ربيع بريدة 41 أكثر من 52 أسرة منتجة وحرفية و رائدة أعمال ضمن فعاليات المهرجان ، يقدمن من خلاله إبداع أناملهن من المأكولات الشعبية والحرف اليدوية بمختلف الاهتمامات، المقامة فعالياتة بمنتزة القصيم الوطني ببريدة.وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للمهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان يسعى من خلال فعالياته المتنوعة إلى دمج الأسر المنتجة في خضم المجتمع ، مشيراً إلى أهمية دعم الأسر المنتجة في الأنشطة والفعاليات السياحية تسويقياً ومعنوياً .مؤكداً أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مهتم كثيراً بماتقدمه الأسر المنتجة والحرفيات ورائدات الأعمال على الأصعدة كافة.الجدير بالذكر أن مهرجان ربيع بريدة يحقق نجاجات متواصلة ويستقطب آلاف الزوار يومياً من مناطق المملكة و عدد من دول الخليج بأكثر من 80 فعالية ترويحية وترفيهية ورياضية وثقافية، بتنظيم أمانة منطقة القصيم التي تستهدف شرائح المجتمع كافة ، بمشاركة أكثر من 12 جهة حكومية بمعارض توعوية وخدمية مختلفة .// انتهى //17:33ت م0153