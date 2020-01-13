الجزائر 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسوقع الهلال الأحمر الجزائري اليوم على اتفاق شراكة وتعاون مع نظيره الليبي، لدعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج وفقًا لاختصاص الطرفين.وكان الهلال الأحمر الجزائري، قد استقبل وفدًا من الهلال الليبي، الخميس الماضي، وبحثا التعاون بينهما مستقبلاً.وأرسلت الجزائر، مؤخرا أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية نحو ليبيا، التي من بينها مواد غذائية وأدوية، عبر مطار مدينة جانت الجزائرية.// انتهى //18:19ت م0161