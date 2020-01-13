الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستدخل مسابقة "القعود قعودك لا طرحته" التي اطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة مرحلتها النهائية غدًا الثلاثاء حيث يتنافس 11 متسابقا على الجائزة الكبرى " سيارة"، بعد طرحهم القعود في المسابقات الماضية في زمن لم يتجاوز 25 ثانية .وتكمن فصول المسابقة في مرحلتها النهائية بدخول المتأهلين الـ "11" في منافسة طرح القعود في زمن لا يتجاوز دقيقة، بعد ذلك يتم اختيار ثلاث من المتسابقين الحاصلين على أقل زمن لخوض المرحلة الأخيرة من المنافسة بطرح القعود ، يفوز بعدها بالسيارة من يستطيع طرح القعود في أقل زمن .وتبدأ المسابقة التي اطلقتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقاما محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة وإذا نجح المتسابق في طرح القعود خلال دقيقة يحصل عليه ، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط "القعود" في المدة المحددة فيتم استبداله بمتسابق آخر من الجمهور، وفي حالة تمكن المتسابق من إسقاط "القعود" خلال 25ثانية فيتأهل للتصفيات النهائية على الجائزة السيارة .يذكر أن المسابقة وجدت تفاعلا كبيرا وأصداء واسعة دفع القائمين على أمر المهرجان للتفكير في جعلها رياضة عالمية، بعد أن تناولتها العديد من وسائل الإعلام بإيجابية كبيرة.وعلى صعيد جماهير الإبل لقيت المسابقة حضورا كبيرا في المهرجان وتفاعل مميز حتى أن البعض حرص على تكبد عناء السفر ، وقدِمَ من مسافات بعيدة من أجل المشاركة والمشاهدة.//انتهى //18:19ت م0162