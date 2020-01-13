بيروت 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على انخفاض بنسبة 2.31% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 724.41 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 25 ألفا و968 سهماً، بقيمة 219 ألفاً و372 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 30 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و161 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و326 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:21ت م0164