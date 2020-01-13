اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض
الاثنين 1441/5/18 هـ الموافق 2020/01/13 م واس
بيروت 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على انخفاض بنسبة 2.31% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 724.41 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 25 ألفا و968 سهماً، بقيمة 219 ألفاً و372 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 30 صفقة.
كما تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و161 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و326 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:21ت م
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