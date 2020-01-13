عـدن 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسبحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبيد الفضلي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز وجراندبيرج وسفيري فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي، التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن ودول الاتحاد الاوروبي في المجالات النقدية والمصرفية .واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني جهود البنك للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة المالية وإدارة السياسة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني بما في ذلك الموظفون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بالرغم من استمرار تلك الميليشيات في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي.وتطرق اللقاء إلى الإجراءات غير القانونية لمليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني التي كان أبرزها حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام.وأكد الفضلي أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات العبثية الخطيرة من قبل الميليشيات التي تفتقر إلى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.// انتهى //18:24ت م0165