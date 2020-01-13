الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستتواصل غداً الثلاثاء مسابقة نخبة النخبة التي أقرها مهرجان الملك عبدالعزيز لأول مرة في نسخته الرابعة من خلال منافسات فئتي المجاهيم والشقح.وسيكون التنافس مثيرا في فئة المجاهيم حيث يواجه السعودي حمد عوضه علي المري، الثنائي الأماراتي محمد صالح مجرن العامري وسيف محسن بن حفيظ المزروعي.وفي المقابل يبرز التحدي بشكل كبير في لون الشقح بين موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى، وهادي عبدالله عبدالهادي الدوسري.وكانت مسابقة (20 نخبة النخبة) قد تم إقرارها في النسخة الحالية لأول مرة، وتتمثل آليتها في قيام المالك بترقيم أبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في حطائر مخصصة وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم ، لتكون فردية المشارك التي تحمل رقم 1 تكون مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتان في شبك واحد ، ويتم تحكيمها بحسب تسلسل الأرقام حتى الرقم 20 ، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة وتبدأ بأعلى درجات من الرقم واحد وتقل تنازلياً حتى الوصول لرقم 20 ، ومن يجمع أفضل تقييم يفوز بجائزة نخبة النخبة.// انتهى //18:26ت م0167