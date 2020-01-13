اجتماعي / أمانة الحدود الشمالية وفريق رؤية الخير التطوعي ينظمان مبادرة "رحلة خير"
الاثنين 1441/5/18 هـ الموافق 2020/01/13 م واس
عرعر 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس
نظمت أمانة منطقة الحدودالشمالية بالتعاون مع فريق رؤيةخير2030 التطوعي اليوم مبادرة بعنوان "رحلة خير" .
وتهدف إلى تعزيز الجانب الإنساني والعمل على تحفيز العمالة الوافدة بالأمانة وذلك من خلال توزيع كسوة الشتاء عليهم .
ورحبت أمانة منطقة الحدود الشمالية بكافة الفرق التطوعية بالمنطقة من أجل تنفيذ أي مبادرات مجتمعية تخدم المنطقة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية .
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18:27ت م
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