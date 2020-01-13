عرعر 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسنظمت أمانة منطقة الحدودالشمالية بالتعاون مع فريق رؤيةخير2030 التطوعي اليوم مبادرة بعنوان "رحلة خير" .وتهدف إلى تعزيز الجانب الإنساني والعمل على تحفيز العمالة الوافدة بالأمانة وذلك من خلال توزيع كسوة الشتاء عليهم .‏ورحبت أمانة منطقة الحدود الشمالية بكافة الفرق التطوعية بالمنطقة من أجل تنفيذ أي مبادرات مجتمعية تخدم المنطقة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية .// انتهى //18:27ت م0168