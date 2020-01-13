الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأبدت الفرنسية تاتيانا إعجابها بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد، وبما شاهدته من إثارة وروح تنافس جميلة بين الجميع، كاشفة أن حبها الكبير للإبل دفعها لزيارة هذا المهرجان الذي بدأ ينتشر صيته بشكل كبير بين المهتمين بالإبل.وكشفت تاتيانا أنه سبق وحضرت النسخة الماضية من المهرجان وبصحبتها وفد فرنسي، وقالت:" عدنا إلى فرنسا العام الماضي ونقلنا لهم ما شاهدناه في النسخة الثالثة، وفي هذا العام جاء معنا اصدقاء جدد بعد أن أعجبوا بما قصصناه عليهم"وعن الفرق بين النسخة الثالثة والرابعة قالت تاتيانا:" بكل التأكيد هنالك تطور أكبر وتنظيم أكثر، واعتقد أن القادم سيكون أجمل في ظل الجهود المبذولة"، ونفت أن تكون الأسعار مبالغ فيها كما يدعي البعض وقالت:" أسعار الابل معقولة فهذه هويتهم ورمزهم في الماضي، وجميع الدول في العالم لديهم حيوانات تصل أسعارها أكثر من ذلك ولا يأتي منها أي منفعة ، وللأسف لا يوجد لدينا في فرنسا ابل فهذا الامر محزن بنسبة لي"وأضاف:" لون الشقح هو المحبب بالنسبة لي وساقتني منقية وأشارك قريبا في هذا المهرجان الجميل"، وشكرت تاتيانا القائمين على امر المهرجان على جهودهم الكبيرة .//انتهى //18:32ت م0172