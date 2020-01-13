الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسكشف حجاج سعد الشيباني الحاصل على المركز " الأول " في مسابقة الطبع في مهرجان الملك عبد العزيز للابل بالصياهد، أنه توقع أنه يكون الفوز من نصيبه وأصاب توقعه رغم قوة المنافسة وصعوبة التحدي .وكشف عن رغبته في التواجد خلال النسخة المقبلة من المهرجان في سباق الإبل المقام حالياً في غرق الكناسية، مبديا إعجابه بالإعلام واهتمامه به، كاشفاً عن رغبته في عمل برنامج تلفزيوني يسلط الضوء بشكل موسع على الإبل.وشدد الشيباني على أن جميع المنقيات المشاركة في نخبة النخبة فائزة بشرف الدخول في هذه المسابقة الغالية على الجميعوعن دخول المنقيات المشاركة في منافسات نخبة النخبة ان جميعهم فايزون بشرف دخول هذه المسابقة الغالية علينا جميعا.وعن منافسات الصفر التي أقيمت اليوم قال:" منقية ابن دغثير معروفة وهي حاصلة على المركز الثاني في بيرق الموسس و الأول في فردي الجل".وتابع : " أبن دغيثر معروف من قبل وبعد وله بصمته في ام رقيبة و حاليا في الصياهد ولطامات معروفات".وقدم الشيباني شكره وتقديره للقائمين على أمر المهرجان ولنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها.// انتهى //18:33ت م0173