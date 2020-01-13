الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة (جندي).ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) www.jobs.sa.// انتهى //18:38ت م0174