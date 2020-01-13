نيويورك 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم، إذ يترقب المستثمرون توقيع اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بدء موسم أرباح الربع الرابع.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 45.24 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليصل إلى 28869.01 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" 5.78 نقاط أو 0.18 بالمئة إلى 3271.13 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 34.86 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 9213.72 نقطة.// انتهى //18:39ت م0175