بروكسل 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأعلن القصر الملكي في بروكسل ان الملك البلجيكي فيليب قرر تمديد مهمة الوسيطين السياسيين كون خينس وجورج بوشيز لمدة أسبوعين إضافيين بهدف بلورة توافق بين الأحزاب السياسية لتشكل حكومة جديدة.وقدم الوسيطان تقريرًا للملك البلجيكي الذي طلب منهما مواصلة مهمتهما "بهدف توضيح المواقف المختلفة".وسيقومان بالإبلاغ عن النتائج التي توصلا إليها في موعد لا يتجاوز 28 يناير ، لكنهما سوف يقدمان تقريرًا مؤقتًا في 20 يناير، ولا تزال بلجيكا تحت إدارة حكومة لتسيير الأعمال منذ انتخابات 26 مايو من العام الماضي.// انتهى //19:42ت م0185