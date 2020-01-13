الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسعقدت إدارة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم في العاصمة الرياض، ورشة عمل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك لشرح نظام تراخيص الأندية للموسم الرياضي 2020 – 2021.وقدم مساعد مدير إدارة التراخيص بالرابطة ثامر المرشد، خلال الورشة التي حضرها ممثلو الأندية الـ 16، شرحاً عن الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالتراخيص، وأبرز التعديلات على النظام الإلكتروني للتراخيص "CLAS"، المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ويهدف نظام التراخيص إلى تنظيم جميع المعايير المالية، الإدارية، القانونية، الرياضية والبنى التحتية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأندية.من جهته قدم المرشد شكره وتقديره للأندية وممثليها، على التعاون الكبير لإنجاح وتطوير العمل الاحترافي في كرة القدم السعودية.// انتهى //20:10ت م0186