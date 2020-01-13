واشنطن 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسبحث الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، اليوم، إن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات بينهم حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومواصلة الحوار حول الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق.// انتهى //20:11ت م0187