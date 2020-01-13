الدمام 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستشارك هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض القمّة العالمية لطاقة المستقبل، إحدى فعّاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بعنوان "تسريع وتيرة التنمية المستدامة"، وذلك بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض .وتتضمن مساهمة الهيئة داخل معرضها في أسبوع أبو ظبي للاستدامة، عدة محاضرات تناقش محاور رئيسية تمثل عمليات الربط الكهربائي والتخطيط المستقبلي وتجارة الطاقة، حيث تستعرض الآفاق المستقبلية والإنجازات المحققة لشبكة الربط الخليجي، إضافة للعوائد الاقتصادية والمجتمعية من الشبكة التي تتحقق من تجارة الطاقة، وبناء سوق لتجارة الطاقة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وحلول الصيانة المستدامة، وكذلك الاستدامة في الشبكات.من جهة أخرى شارك الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم في عدة جلسات بمنتدى الطاقة العالمي الذي يقام ضمن فعّاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، بحضور أكثر من ٧٠٠ شخصية دولية مؤثرة في قطاع الطاقة، وناقش الملتقى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، وحضوره أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الذي تستضيفه مدينة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء الحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية.وتناقش الجمعية القضايا الأساسية المتعلقة بتسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المستدامة، وخطط الوكالة المستقبلية وتوجهها الميداني، كذلك خريطة طريق للطاقة المتجددة في العالم حتى 2050.يذكر أن الهيئة تحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى التي يشارك فيها خبراء دوليون وإقليميون لمناقشة الآراء والأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتساعد على زيادة حجم التعاون بين دول الخليج والمنظمات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك لإبراز الجهود التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي الخليجي في هذا المجال الحيوي، والخطط والمشاريع والاستراتيجيات التي تنفذها لضمان استدامة الطاقة وازدهارها.// انتهى //20:20ت م0189