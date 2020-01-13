الأمم المتحدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستبنى مجلس الأمن بالإجماع اليوم مشروع قرار لتجديد ولاية (الأونمها) لدعم الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق الحُديدة.ووافقت دول المجلس الخمس عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 يوليو 2020).وستواصل أونمها اضطلاعها بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة: قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة؛ للإشراف على وقف إطلاق النار، إضافة إلى رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.// انتهى //20:22ت م0190