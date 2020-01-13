جدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، زوار محافظة جدة بعدد من المبادرات خلال فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة، التي دشنها أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على الواجهة البحرية ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 1441هـ، بعنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" بمشاركة 14 جهة حكومية.وتضمنت المبادرة الأولى " لغتنا لن تغترب" على عدد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تنقية اللغة العربية من العبارات الدخيلة عليها ونشر ثقافة التحدث والاعتزاز بلغة القرآن بين أفراد المجتمع، كما تسعى المبادرة على تكوين فرق طلابية متميزة في التحدث باللغة العربية الفصحى لنشر ثقافة التحدث بين طلاب وطالبات المدارس، إلى جانب تعزيز المهارات اللغوية.وقدمت المبادرة الثانية للزوار تحت عنوان " الفيصل للإصحاح اللغوي" كيفية ممارسة الإصحاح اللغوي في اللوحات المدرسية والمراسلات الرسمية، واتباع آليات جديدة في الكشف عن الأخطاء وتصحيحها، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للموظفين الإداريين في المهارات اللغوية والعناية بفنون الخط العربي.وتفاعلت الإدارة العامة للتعليم مع الزوار بمبادرة "مع الناطقين بغير العربية"، التي تهدف إلى الإلمام بقدر من مفاهيم ومعلومات اللغة العربية، وتجويد اللسان الأعجمي ليزداد فصاحة وتعلما للغة، بالإضافة إلى التعبير عن الأفكار بلغة عربية فصيحة بحسب المعرفة السابقة، إلى جانب تعزيز مكانة العربية في النفوس وقدرتها على توحيد المسلمين لغة وثقافة.وكان لمبادرة "خصوصيتنا في لغتنا" الدور الكبير في ربط المبادرة بهوية الفئة المستهدفة، وتقديم برامج إثرائية في اللغة العربية، بالإضافة إلى ايجاد بيئة تنافسية إبداعية في مجال اللغة العربية.// انتهى //20:25ت م0192