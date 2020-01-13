لندن 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسوصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اعتقال سفير بلاده في إيران بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، داعيًا إلى اتخاذ موقف موحد من قبل الحلفاء تجاه تصرفات النظام الإيراني.وأوضح راب خلال مخاطبته مجلس العموم اليوم أن بلاده ستقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية المتعلقة بسفارتها في طهران على خلفية حادثة اعتقال السفير البريطاني هناك لمدة وجيزة من قبل النظام الإيراني.// انتهى //20:26ت م0194