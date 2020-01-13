تبوك 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسيشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك ممثلاً بهيئة محافظة ضباء في مهرجان ربيع ضباء ميدانياً وتوعوياً .والفرع من خلال المشاركة إلى ترسيخ التعاون مع الجهات ذات العلاقة والشراكة معهم لخدمة المتنزهين والمتنزهات.وتتمثل المشاركة بالتواجد الميداني وتوعية المتنزهين وتوزيع مطبوعات الرئاسة وتوفير أماكن للصلاة في المهرجان لإقامتها في وقتها بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:28ت م0195