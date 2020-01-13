أبوظبي 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات.وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة إضافة إلى الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //20:40ت م0197