نيامي 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسقرر مجلس وزراء النيجر الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس النيجري محمدو يوسوفو، تعيين الجنرال ساليفو مودي، رئيسًا لأركان الجيش النيجري خلفًا للجنرال أحمد محمد، إلى جانب تغييرات أخرى في المناصب العليا لوزارة الدفاع والقوات البرية النيجرية.وتأتي التغييرات في القيادات العليا للجيش ووزارة الدفاع على خلفية عمليتين إرهابيتين وقعتا قبل أربعة أيام في أناتاس وشيناغودور النجيريتين مخلفتين مئتي قتيل وعددًا كبيرًا من الجرحى في صفوف الجيش النيجري.// انتهى //20:44ت م0199