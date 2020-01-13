الخرطوم 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، مبعوث الرئيس الكيني للسلام في دولة جنوب السودان كالونزو موسيوكا الذي يزور الخرطوم حاليًا.وتناول اللقاء الجهود لتحقيق السلام والاستقرار بدولة الجنوب والتعاون والتنسيق مع دول الجوار، إضافة إلى بحث سبل إحكام التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يلي قمة الإيقاد القادمة لحل مشكلة دولة الجنوب.//انتهى//20:58ت م0200