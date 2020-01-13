أبوظبي 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسوقعت الإمارات واليابان اليوم اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.ومثّل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية التي جرت في قصر الوطن وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، فيما مثل الجانب الياباني وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني ماكيهارا هيكي.وتهدف الاتفاقية إلى تخزين أكثر من 8.1 ملايين برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية، إضافة إلى تعزز العلاقات الثنائية وتعزز أمن الطاقة في اليابان، ودعم تجارة وتداول النفط والغاز على نطاق دولي أوسع.// انتهى //20:59ت م0201