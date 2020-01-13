دبي 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات اجتماعي الدورة العادية الـ"94" للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ"12" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2020 في دبي.وستناقش اللجنة عدداً من البنود المهمة كالاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.وتضم اللجنة الدائمة للإعلام العربي في عضويتها كبار المسؤولين بوزارات الإعلام والهيئات المعنية بشؤون الإعلام في الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية.وسيتضمن الاجتماع احتفالية خاصة بالذكرى العشرين لتأسيس نادي دبي للصحافة، واحتفالية أخرى بمناسبة اختيار دبي عاصمة الإعلام العربي 2020 .// انتهى //21:21ت م0204