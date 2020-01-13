القاهرة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستعادل فريق وادي دجلة مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منها في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد وادي دجلة إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، فيما صعد رصيد الإنتاج الحربي لـ 18 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:30ت م0205