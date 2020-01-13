تبوك 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسنقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لأسرة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الفاضلي البلوي إمام مسجد الإمام محمد بن المنكدر بتبوك الذي توفي هو وزوجته واثنتين من بناته - رحمهم الله - إثر حادث مروري أليم.جاء ذلك خلال زيارة الخريصي مساء اليوم لأسرة الفقيد في منزلهم بمدينة تبوك حيث كان في استقباله والد وأشقاء الفقيد.من جانبها، أعربت أسرة البلوي عن شكرها لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //21:43ت م0207