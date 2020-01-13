بريدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستقدم الجهات الحكومية المشاركة بمهرجان ربيع بريدة 41 عددا من البرامج الثقافية والتوعوية لزوار المهرجان ، المقامة فعالياته بمنتزه القصيم الوطني ببريدة .وسعت الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان إلى تنشيط ثقافة الوعي لدى الزوار، وأهمية ايجاد أثر إيجابي في المجتمع ونشر مفاهيم الالتزام بالواجبات المنوطة بهم ، التي يسعى من خلالها إلى تحقيق تطلعاتهم و تطوير الذات، وبناء القدرات .ويعزز المهرجان توعية طبقات المجتمع المتعددة، من خلال من ما يقدم لهم من برامج توعوية وثقافية متنوعة تترجم أهمية ثقافة الوعي، فيما تفعل مشاركة أكثر من 12 جهة حكومية دور التوعية والتثقيف للزوار من خلال العديد من الفعاليات والبرامج ، التي تبرز للزائر أهمية تفاعله ومشاركته بمثل هذه البرامج الهادفة.// انتهى //21:45ت م0208