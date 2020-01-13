الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس‏التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بمدينة الرياض، اليوم، وفدًا من منظمة اليونيسيف.وضم وفد اليونيسيف المدير الإقليمي للمنظمة لدى دول الشرق الأوسط تيد شايبن ، وممثل المنظمة لدى الدول العربية الطيب ادم ، والمتخصصة بالشراكات العامة هنا حمادة .واستعرض الجانبان خلال اللقاء مشاريع ‎البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التنموية في المحافظات اليمنية.وناقش وفد المنظمة مع منسوبي البرنامج سبل التعاون المشتركة في المجال التنموي داخل ‎اليمن.// انتهى //23:18ت م0213